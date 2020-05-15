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Москвич рассказал о процедуре скрининга на коронавирус 

Мослента 1 час назад
Москвич рассказал о процедуре скрининга на коронавирус
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале скрининга жителей столицы на коронавирус, и некоторым москвичам уже отправили приглашения на анализы. О том, как прошла процедура, радиостанции «Говорит Москва» рассказал горожанин Петр Шебалдин.
По его словам, сообщение отправили на его электронную почту. В письме уточнялось, что он попал в случайную выборку из числа жителей Москвы, и указывалось свободное время в записи на тестирование.
Шебалдин поехал в 107-ю городскую поликлинику, к которой и ранее был приписан по месту жительства. По приезде его осведомили, что есть небольшие технические неполадки в программе и надо немного подождать. «Но в итоге взяли тест, и надеюсь, что все будет хорошо», — заявил москвич.
Мужчину заинтересовало, пытаются ли врачи найти в его организме антитела к вирусу или выясняют, заражен ли он инфекцией. Однако в поликлинике ответить на этот вопрос москвичу так и не смогли. «Они сами честно признаются — первый день. В сообщении, которое пришло на почту, написано, что стопроцентной гарантии эти тесты все равно не дают», — рассказал он.
При этом, по мнению Шебалдина, запись на скрининг на COVID-19 была плотная. Кроме того, на входе в поликлинику посетителям раздавали защитные маски и перчатки, из-за чего образовалась очередь. «Соблюдать полтора метра нереально в обычной поликлинике. Я бы не сказал, что это столпотворение, но человек шесть-семь было», — пояснил мужчина.
Отмечается, что на данный момент не решено, каким образом москвичам будут отправлять их результаты тестирования. Мужчина заявил, что скорее всего отправят сообщение в личный кабинет на портале mos.ru.
По состоянию на 15 мая в Москве зафиксировали 4748 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии насчитывается 135 464 инфицированных. За весь период известно о 1358 летальных случаях и о 24 562 пациентах, которые полностью излечились.
14 мая сообщалось, что жителей Москвы массово проверят на иммунитет к коронавирусу. тестирование будут проходить в том числе работники медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов и транспортных компаний.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Mos.ru
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