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Власти Москвы обозначили сроки смягчения мер ограничения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 24 24 минуты назад
Власти Москвы обозначили сроки смягчения мер ограничения
Фото: РИА Новости
До середины следующей недели рано говорить о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В течение двух недель после майских праздников необходимо подождать и изучить динамику, сказал Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
«По этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.
Говорим с Роспотребнадзором, у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — пояснил он.
Каждый день в столице 50-70 магазинов штрафуют за несоблюдение требований безопасности, добавил чиновник. Предприятия торговли могут быть оштрафованы, если сотрудник магазина не надел маску или снял ее, уточнил Немерюк.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в Москве можно ослабить режим самоизоляции, разрешив прогулки.
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Новости Москвы , Виталий Зверев , Алексей Немерюк , РАН , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости , Эхо Москвы
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