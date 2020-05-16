Власти Москвы обозначили сроки смягчения мер ограничения 

До середины следующей недели рано говорить о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве , заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

В течение двух недель после майских праздников необходимо подождать и изучить динамику, сказал Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

«По этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.

Говорим с Роспотребнадзором, у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — пояснил он.

Каждый день в столице 50-70 магазинов штрафуют за несоблюдение требований безопасности, добавил чиновник. Предприятия торговли могут быть оштрафованы, если сотрудник магазина не надел маску или снял ее, уточнил Немерюк.