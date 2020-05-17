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Собянин обратился к москвичам 

Майк Габриелян и ещё 5 38 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что любой москвич сможет записаться и пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу в ближайшие 2-3 недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что масштаб тестирования в столице «меняется кардинально».
Москвич рассказал о процедуре скрининга на коронавирус
Отметим, что в столице уже сдают анализы на антитела к COVID-19, но избирательно. Такой режим ввели 15 мая. Тест проводят бесплатно, горожан выбирают случайно. Приглашения рассылаются по СМС или электронной почте. Планируется, что каждую неделю приглашения будут получать 70 тысяч москвичей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в США лечение некоторых пенсионеров с COVID-19 посчитали «нецелесообразным».
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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