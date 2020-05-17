Собянин обратился к москвичам 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что любой москвич сможет записаться и пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу в ближайшие 2-3 недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что масштаб тестирования в столице «меняется кардинально».

Отметим, что в столице уже сдают анализы на антитела к COVID-19, но избирательно. Такой режим ввели 15 мая. Тест проводят бесплатно, горожан выбирают случайно. Приглашения рассылаются по СМС или электронной почте. Планируется, что каждую неделю приглашения будут получать 70 тысяч москвичей.