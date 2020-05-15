Больше 130 тыс. случаев: мэр раскрыл данные по COVID-19

В Москве реальное число случаев коронавируса COVID-19 превышает количество зарегистрированных 130 тыс., рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас Роскомнадзор изучает материалы изданий New York Times и Financial Times о количестве заразившихся коронавирусом в России на предмет фейков. Также было подсчитано, что свыше 25% самых популярных роликов YouTube, посвященных коронавирусу, содержат в себе недостоверную информацию.

Реальное число случаев коронавируса COVID-19 в Москве превышает количество зарегистрированных и — соответственно — заявленных, пояснил столичный мэр Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». По его словам, в мегаполисе болеют значительно больше, чем 130 тыс.

Чуть ранее стало известно, что Роскомнадзор начал изучать материалы изданий New York Times и Financial Times о количестве заразившихся коронавирусом в России на предмет фейков.

Как рассказали в ведомстве, вместе с «заинтересованными органами государственной власти» ведется изучение двух материалов, опубликованных в этих изданиях.

Проверка проводится в рамках реализации закона о противодействии распространению в России недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, уточнили в Роскомнадзоре.

Стоит также отметить: исследователи обнаружили, что свыше 25% самых популярных роликов YouTube, посвященных коронавирусу, содержат в себе недостоверную информацию, сообщает Daily Mail. Количество просмотров этих видео достигает десятков миллионов.

При этом видео из официальных источников, например, ВОЗ , отражающие реальное положение дел, являются не такими востребованными среди пользователей видеохостинга.

В Москве 15 мая стартует массовое бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу. Как разъяснил Собянин, власти установили автоматические анализаторы крови, которые помогут увеличить объемы тестирования до 200 тыс. анализов в сутки.

«Это позволяет нам уже с 15 мая начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — заявил градоначальник.

Диагностика будет проводиться ИФА-методом (иммуноферментный анализ). Кабинеты забора крови откроются в 30 городских поликлиниках. Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей, выбранные случайным образом, будут получать по почте или SMS приглашение пройти тестирование.

Результаты анализов, как отметил Собянин, станут основой для принятия дальнейших решений по ограничениям в городе. Мэр также подчеркнул, что программа является беспрецедентной по своим масштабам.

«Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе», — подчеркнул глава города.

Кроме того, на встрече с членами клинического комитета мэр сообщил, что достигнута договоренность с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым о развертывании системы ИФА-диагностики в области.

«Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь», — сказал Собянин.

В целом в России остановилось увеличение количества случаев коронавируса COVID-19, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова . По ее словам, распространение инфекции принципиально замедлялось последние 11 дней, передает ТАСС.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — пояснила врач.

В России в последние недели было существенно расширено проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. В стране проведено более 6,1 млн исследований, сообщает Роспотребнадзор.

Однако Россия не только сама успешно противостоит инфекции, но и активно помогает другим странам. Так, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем, и в ходе беседы тот поблагодарил российского лидера за оказанную помощь в борьбе с пандемией. Сербский лидер отметил, что благодаря принимаемым в стране мерам Россия преодолеет эпидемию COVID-19.

На вечер четверга, 14 мая, общее число летальных исходов в мире в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 составило 300 783 пациента. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.

Кроме того, за время пандемии в мире положительный результат анализов на коронавирус получили 4 488 185 человек. При этом излечились от заболевания 1 688 765 пациентов. Среди активных случаев заболевания 45 844 пациента находятся в тяжелом состоянии.