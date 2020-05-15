Московскому метрополитену исполнилось 85 лет 

В этот день в 1935 году была открыта первая очередь подземки. Для пассажиров заработали 13 станций на участках от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного Ряда» до «Смоленской».

С тех пор метро выросло до 15 линий (включая Московское центральное кольцо и монорельс) и 275 станций. В 2019 году движение запустили по двум новым участкам общей протяженностью 17,9 километра. Для пассажиров заработали первые четыре станции Некрасовской линии и четыре станции Сокольнической от «Саларьева» до «Коммунарки».

В планах на 2020 год значится открытие девяти станций метро. Шесть из них уже работают. Это станции второго участка Некрасовской линии («Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская»), а также участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Авиамоторной» до «Лефортова».

Строительство новых линий будет продолжено. В перспективе самой длинной из них станет Калининско-Солнцевская, которая соединит восточные, центральные и юго-западные районы Москвы. На метро можно будет добраться из Новокосина в Рассказовку, а также в аэропорт Внуково

Люблинско-Дмитровскую линию продлят на север. Здесь строят станции с рабочими названиями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Также участок планируют продлить до станции «Физтех». Кроме того, на перегоне салатовой ветки между «Кожуховской» и «Печатниками» должна появиться дополнительная станция «Южный порт». Все строительные работы планируют завершить в 2023 году, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.