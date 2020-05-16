Коронавирусом заражены 4,5 миллиона жителей Земли 

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Коронавирусу потребовалось всего 11 дней, чтобы заразить еще один миллион человек. Общее количество зараженных в мире уже превысило 4,5 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Лидером этого антирейтинга по-прежнему остаются США — 1,427 млн больных. Россия на втором месте — 262,8 тысячи больных. Замыкает тройку Великобритания, где заражено 238 тысяч человек.

Общее количество смертей от коронавируса в мире — 304,8 тысячи. Таким образом, прирост числа зараженных, в отличие от роста числа жертв, ускоряется, отмечает агентство.

За все время пандемии излечились 1,6 млн человек.