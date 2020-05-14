Собянин оценил сроки открытия салонов красоты

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что салоны красоты и парикмахерские в городе пока не откроются. Его оценку в четверг, 14 мая, приводит ТАСС.

Собянин не обозначил точных сроков начала работы заведений, однако пообещал, что они откроются при первой возможности.

«Пока мы такое решение не принимаем, но как появится возможность, конечно, мы это сделаем», — сообщил он.

Из-за распространения коронавирусной инфекции 29 марта Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим самоизоляции, который распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, выгула домашних животных в 100 метрах от дома, выноса мусора и похода в ближайший работающий магазин или аптеку.

С 13 апреля в Москве временно прекратилась работа большинства организаций, для которых оказание медицинских услуг не является основным видом деятельности. В их числе оказались и парикмахерские.

15 апреля за работу во время режима самоизоляции оштрафовали столичный салон красоты. Его владелице назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.