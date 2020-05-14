Собянин назвал срок действия ограничений в Москве 

Ограничительные меры по коронавирусу будут действовать в Москве еще минимум 1-2 недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», — приводит его слова RNS.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Собянин назвал решения о введении и снятии ограничений из-за коронавируса самыми трудными за всю жизнь. По его словам, преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне эпидемии, а «неоправданное затягивание — тоже сильнейшим образом ударит по людям».

За последние сутки в столице выявили 4712 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 130 176 человек.