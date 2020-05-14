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Собянин назвал срок действия ограничений в Москве 

Вероника Полынина и ещё 6 8 минут назад
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Фото: РИА Новости
Ограничительные меры по коронавирусу будут действовать в Москве еще минимум 1-2 недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», — приводит его слова RNS.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», Собянин назвал решения о введении и снятии ограничений из-за коронавируса самыми трудными за всю жизнь. По его словам, преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне эпидемии, а «неоправданное затягивание — тоже сильнейшим образом ударит по людям».
За последние сутки в столице выявили 4712 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 130 176 человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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