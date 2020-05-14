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Москвичей начали штрафовать в метро 

Мослента 2 часа назад
Москвичей начали штрафовать в метро
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Пассажиров московского метрополитена начали штрафовать за отсутствие защитной маски в общественном транспорте. Почти 200 москвичам выписали штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом в четверг, 14 мая, РИА Новости рассказал врио главы ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
По его словам, точное число оштрафованных за время введенного режима — 198.
«Напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением», — отметил врио главы ГКУ «Организатор перевозок».
Султанов также заявил, что за проверками стоят не штрафы, а возможность повысить безопасность во всем общественном транспорте Москвы. Он рассказал, что такое требование — обязательное использование средств защиты — является важным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в московском метро подсчитали число людей, соблюдающих масочный режим — их оказалось 98 процентов. Уточняется, что до начала действия введенных требований маски в метро носили только 58 процентов пассажиров.
По состоянию на 14 мая в Москве известно о 4 712 новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии зафиксировано 130 716 инфицированных. По последним данным, вылечившихся — 23 327, скончавшихся от осложнений — 1 290.
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