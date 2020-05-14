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Ханой передал Москве 200 тысяч масок для борьбы с коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
Ханой передал Москве 200 тысяч масок
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Столица Вьетнама передала Москве 200 тысяч медицинских масок для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило посольство РФ в Ханое.
"В Народном комитете Ханоя состоялась церемония передачи медицинских изделий в качестве гуманитарного дара мэрии Москвы для борьбы с коронавирусной инфекцией. (Председатель Народного комитета Ханоя) передал в адрес администрации российской столицы и дипмиссии СРВ (Социалистической Республики Вьетнам — ред.) в Москве 200 тысяч медицинских и антибактериальных масок. Он особо подчеркнул, что "ни одна страна не сможет справиться с пандемией COVID-19 в одиночку", а Вьетнам всегда готов протянуть "руку помощи" России и стремится внести свою лепту в дело борьбы с болезнью", — говорится в сообщении российского посольства в Facebook.
В мероприятии с российской стороны приняли участие посол России во Вьетнаме Константин Внуков, с вьетнамской — член ЦК КПВ, председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг, заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг, председатель Союза обществ дружбы Нгуен Фыонг Нга.
Как отметили в российской дипмиссии, посол Внуков в свою очередь выразил искреннюю благодарность вьетнамской стороне и подчеркнул, что такой шаг является подлинным проявлением традиционно дружественных, особо доверительных отношений между нашими странами.
Ранее Вьетнам уже несколько раз передавал России партии масок для борьбы с COVID-19.
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Новости Москвы , Константин Внуков , Правительство Москвы , Вьетнам , Ханой
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