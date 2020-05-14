Собянин провел совещание по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Известно, на совещании присутствовали главы федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов России.

В ходе встречи обсуждались темпы и прогнозы выявляемости COVID-19, расширение тестирования, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях и организациях, осуществление дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с инфекцией и другое.