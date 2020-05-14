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Собянин провел совещание по противодействию распространения COVID-19 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Собянин провел совещание по COVID-19
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Известно, на совещании присутствовали главы федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов России.
В ходе встречи обсуждались темпы и прогнозы выявляемости COVID-19, расширение тестирования, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на работающих предприятиях и организациях, осуществление дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с инфекцией и другое.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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