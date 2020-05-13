В Москве лишились заработка полмиллиона мигрантов 

Социологи центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС во главе с Евгением Варшавером провели исследование положения мигрантов в Москве во время эпидемии. Согласно опубликованным данным, в столице 54% людей, приехавших из других стран, потеряли работу, треть (32%) полностью лишились доходов. Лишь десятая часть мигрантов не сообщили об изменении материального положения.

Как пишет News.ru, в Москве по оценкам экспертов работают примерно 1,5 миллиона мигрантов, значит 500 тысяч из них остались без денег и как следствие — без медицинской помощи и возможности платить за жилье.

По мнению ученых, текущее положение может повлиять на рост преступности, но резкий скачок не ожидается.

«…станут ли мигранты совершать больше преступлений. Я думаю, что станут, наряду, впрочем, с иными депривированными группами», — высказывается Варшавер, отмечая, что «всплеск не будет таким мощным, как прогнозируют некоторые публикации».

Предполагать, как окончание нерабочих дней с 12 мая повлияет на доходы и положение мигрантов, исследователь не берется: с одной стороны, скоро начнется сезон дач и оживут стройки, с другой — сфера общепита пока еще заморожена. Пока люди не могут вернуться к работе, социологи полагают, что им нужна государственная поддержка.