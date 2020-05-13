Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве лишились заработка полмиллиона мигрантов 

Экспресс газета 1 час назад
В Москве лишились заработка полмиллиона мигрантов
Фото: globallookpress.com
Социологи центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС во главе с Евгением Варшавером провели исследование положения мигрантов в Москве во время эпидемии. Согласно опубликованным данным, в столице 54% людей, приехавших из других стран, потеряли работу, треть (32%) полностью лишились доходов. Лишь десятая часть мигрантов не сообщили об изменении материального положения.
Как пишет News.ru, в Москве по оценкам экспертов работают примерно 1,5 миллиона мигрантов, значит 500 тысяч из них остались без денег и как следствие — без медицинской помощи и возможности платить за жилье.
По мнению ученых, текущее положение может повлиять на рост преступности, но резкий скачок не ожидается.
«…станут ли мигранты совершать больше преступлений. Я думаю, что станут, наряду, впрочем, с иными депривированными группами», — высказывается Варшавер, отмечая, что «всплеск не будет таким мощным, как прогнозируют некоторые публикации».
Предполагать, как окончание нерабочих дней с 12 мая повлияет на доходы и положение мигрантов, исследователь не берется: с одной стороны, скоро начнется сезон дач и оживут стройки, с другой — сфера общепита пока еще заморожена. Пока люди не могут вернуться к работе, социологи полагают, что им нужна государственная поддержка.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Экспресс газета: последние новости
Собянин ввел в Москве «масочный» режим Собянин ввел в Москве «масочный» режим Самоизоляцию в Москве продлили до конца мая Самоизоляцию в Москве продлили до конца мая Американец сравнил коронавирус в Нью-Йорке с трагедией 11 сентября Американец сравнил коронавирус в Нью-Йорке с трагедией 11 сентября
Комментарии 1
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп терпит поражение в предвыборной гонке
Трамп терпит поражение в предвыборной гонке
Три российских региона решили объединить
Три российских региона решили объединить
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
Пять процентов испанцев переболели коронавирусом
Пять процентов испанцев переболели коронавирусом
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение