Два ж/д вокзала построят в Москве

Два новых железнодорожных вокзала могут появиться в Москве . Об этом рассказал заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Денис Власов

— В настоящее время прорабатывается возможность формирования двух новых железнодорожных вокзалов на территории Москвы — Южного и Восточного. Необходимость крупных транспортных хабов на этих направления железной дороги назрела и отвечает перспективам развития столичного транспортного узла, — отметил Власов.

Как уточняется, Южный вокзал могут возвести на базе Павелецкого. Для этого нужно будет перевести маршруты южного направления.

Восточный же вокзал создадут для курсирования транзитных поездов. Одним из вариантов размещения стал участок недалеко от Андроновки.

Также на Ленинградском и Курском вокзалах планируют построить ряд терминалов, которые будут обслуживать высокоскоростные поезда. Предусмотрено и возведение дополнительных станций на существующих направлениях, передает Интерфакс.