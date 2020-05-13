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В Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков людей с COVID-19 и ОРВИ 

News.ru 58 минут назад
В Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков
Фото: News.ru
В Москве с момента введения пропускной системы аннулировано более 60 тыс. рабочих пропусков граждан, у которых был выявлен коронавирус и ОРВИ.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный департамент информационных технологий (ДИТ). По его данным, власти Москвы признали недействительными пропуска 23,5 тыс. пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому, и 36,6 тыс. москвичей с симптомами ОРВИ, подписавших постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции.
Эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения, — сообщили в пресс-службе департамента.
В ведомстве отметили, что по окончании лечения или срока карантина пациенты смогут оформить новые пропуска.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители столицы теперь снова могут оформить QR-код для передвижений с помощью СМС. Для этого нужно написать сообщение на короткий номер 7377. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном на сайте городской администрации.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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