Музей космонавтики организует для школьников онлайн-уроки 

Музей космонавтики организует для школьников бесплатные онлайн-уроки по русскому языку, физике, математике, естествознанию, астрономии и физкультуре, говорится на портале мэра и правительства Москвы

"Их будут проводить специалисты музея с помощью интернет-программы. Она позволяет вести занятия в виртуальном пространстве", — говорится в сообщении.

У школьников будет возможность "пройтись" по залам, изучать экспонаты, а также выполнять различные задания.

Отмечается, что занятия будут проходить с 18 по 29 мая. В этот период учащиеся московских школ, которым не нужно сдавать экзамены, при желании продолжат дистанционное обучение.

Преподаватели будут проводить уроки для обобщения пройденного материала. Домашних заданий и выставления отметок не будет. Годовые же оценки будут известны не позднее 15 мая. Виртуальные уроки в музее могут стать как альтернативой школьным консультациям, так и дополнением к ним. Решение об этом принимает педагог.

Онлайн-занятия Музея космонавтики могут посещать учащиеся с 5 по 8 и 10 классов. Записать на урок можно только класс по телефону: +7 (968) 715-78-28 или отправить заявку по электронной почте: mmk-org@kosmo-museum.ru. Расписание занятий можно посмотреть на сайте музея.

Кроме того, в рамках акции "Ночь в музее" детей и их родителей ожидает специальная программа. Мероприятия состоится 16 мая в онлайн-формате. С 16:00 до 20:00 на интернет-площадках культурных учреждений Москвы будут доступны разные мероприятия. К акции в этом году присоединились Музей Москвы, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, галерея "Беляево".