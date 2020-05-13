Собянин установил допвыплаты соцработникам и врачам

Москве из-за ситуации с коронаврусом решили установить дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, работающим в специализированных учреждениях. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Так, соцработники, которые осуществляют уход за гражданами на дому и трудятся в стационарах, будут получать городскую доплату в размере 25 тысяч рублей. Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, получат доплату в размере 46 тысяч рублей.

Эти выплаты будут осуществляться в течение трёх месяцев — с 15 апреля по 15 июля 2020 года, отмечается на сайте столичной мэрии

Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.