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Собянин установил дополнительные выплаты соцработникам и врачам 

News.ru и ещё 29 1 час назад
Собянин установил допвыплаты соцработникам и врачам
Фото: News.ru
В Москве из-за ситуации с коронаврусом решили установить дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, работающим в специализированных учреждениях. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Так, соцработники, которые осуществляют уход за гражданами на дому и трудятся в стационарах, будут получать городскую доплату в размере 25 тысяч рублей. Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, получат доплату в размере 46 тысяч рублей.
Эти выплаты будут осуществляться в течение трёх месяцев — с 15 апреля по 15 июля 2020 года, отмечается на сайте столичной мэрии.
Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за обещанные надбавки. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей. По его словам, выплаты получили пока только 52 тыс. медиков в 56 регионах. Это менее половины, учитывая, что все средства регионы уже получили. Путин подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России, писал NEWS.ru.
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Новости Москвы , Владимир Путин , Правительство РФ , Правительство Москвы
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