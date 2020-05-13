В Реутове появилась липовая аллея 

В подмосковном Реутове в рамках международной акции «Сад памяти. Лес Победы» на улице имени академика В. Н. Челомея появилась липовая аллея, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Для создания аллеи специалисты городских служб высадили десять саженцев крупнолистных многоствольных лип. Они отмечают, что этот сорт деревьев подходит для городской среды и могут достигнуть до 15 метров в высоту. Посадка была совершена со стороны дома 38 по ул. Октября, а рядом в 10-м и 10А микрорайонах появилась аллея из пирамидальных тополей. Там было посажено 20 деревьев. Ещё 150 саженцев декоративных кустарников было высажено в южной части города. А до этого посадка 11 кустовых лип была произведена рядом с новым домом культуры, еще 12 саженцев красного клена было высажено в сквере у Мемориала Славы.

Отмечается, что в прошлом году муниципалитет запустил проект по созданию «Зеленого каркаса» города и места для посадок деревьев были выбраны по предложениям жителей Реутова, поступившим в социальных сетях и через портал «Добродел».

Все работы по озеленению проходят с соблюдением санитарных требований, сотрудники городских служб соблюдают социальную дистанцию, используют маски и перчатки.