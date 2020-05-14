Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СИЗО Москвы сократили число прогулок из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
В СИЗО Москвы сократили число прогулок
Фото: РИА Новости
В Московских СИЗО сократили число прогулок для заключенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.
По его словам, некоторых заключенных выводят на прогулки раз в два дня, в ряде изоляторов — раз в три дня.
Согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО, обвиняемые и подозреваемые могут находится на прогулке ежедневно в течение часа, несовершеннолетние — не менее двух часов.
Официальной информации от от УФСИН Москвы относительно сокращения прогулок ОНК не поступало.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Газета.Ru: последние новости
В метро Москвы оштрафовали почти 200 человек за нарушение масочного режима В метро Москвы оштрафовали почти 200 человек за нарушение масочного режима В Мосгордуме назвали подходящей ситуацию в Москве для ослабления ограничений В Мосгордуме назвали подходящей ситуацию в Москве для ослабления ограничений В Москве мошенник украл 23 млн рублей под предлогом продажи масок В Москве мошенник украл 23 млн рублей под предлогом продажи масок
Новости Москвы , Алексей Мельников , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение