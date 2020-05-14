В СИЗО Москвы сократили число прогулок

Алексея Мельникова. В Московских СИЗО сократили число прогулок для заключенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы

По его словам, некоторых заключенных выводят на прогулки раз в два дня, в ряде изоляторов — раз в три дня.

Согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО, обвиняемые и подозреваемые могут находится на прогулке ежедневно в течение часа, несовершеннолетние — не менее двух часов.

Официальной информации от от УФСИН Москвы относительно сокращения прогулок ОНК не поступало.