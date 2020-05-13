Раскрыто число заразившихся коронавирусом в Москве 

Все новости на карте

За последние сутки в Москве выявили 4703 человек с коронавирусом, за все время в столице зарегистрировали 126 004 таких пациента, 103 266 из них — это активные случаи. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время наблюдения в Москве выздоровели 21 506 пациентов с коронавирусом, скончались 1232.

Последний прирост случаев коронавируса в столице оказался рекордно низким. Как писал «Рамблер», накануне в городе зафиксировали прирост в 5392 человека, за день до этого — 6169 человек, еще днем ранее — 5551.

Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований. —

В топ-3 по количеству выявленных случаев входят Подмосковье (23 662 человек выявлены, 1745 из них выздоровели, 226 умерли) и Санкт-Петербург (8485 выявлены, 1848 излечились, 63 умерли).