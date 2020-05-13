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В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах 

Вести Подмосковья и ещё 1 45 минут назад
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя
Фото: pixabay.com
В Мособлдуме ведётся работа над законопроектом, который установит ограничения для точек розничной продажи алкоголя, расположенных в жилых домах, сообщает пресс-служба Мособлудмы.
5 мая в России начал действовать федеральный закон, согласно которому была запрещена розничная продажа алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в жилых многоквартирных домах. При этом каждый регион может может установить свои ограничения по площади.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что это был долгожданный документ и власти Подмосковья воспользуются данным правом и установят в регионе свои ограничения.
Работа над документом ведётся комитетом Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.
Согласно разрабатываемому законопроекту розничная продажа алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах будет разрешена, только если их зал обслуживания будет составлять не менее 50 квадратных метров. Это на 30 квадратных метров больше требований, установленных федеральным законодательством, которое оговаривает возможность торговли алкоголем при минимальной площади в 20 квадратных метров.
Спикер Мособлдумы отметил, что жители часто жалуются на шум и нарушения общественного порядка в этих, так называемых, «наливайках». Такие заведения создают негативную криминогенную обстановку. При этом штрафы за нарушения порядка накладываются на нарушающих порядок посетителей, а не на сами заведения, которые не несут ответственности за клиентов. Кроме того, вызывает вопросы и качество товара. Отмечено, что зачастую в этих точках реализуется некачественный алкоголь.
Он подчеркнул, что Мособлдуму считает новые ограничения обоснованными и главное в этом вопросе — забота о здоровье и комфорте жителей. Рассмотрение законопроекта состоится на ближайшем заседании Мособлдумы.
Ранее Мособлдумой уже был принят закон о запрете продажи пива в жилых домах в торговых точках, вход в которые находится в торце здания или со стороны двора. Этот запрет не затронул заведения, зарегистрированные как общепит, и крупные сетевые магазины.
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Новости Москвы , Другое , Игорь Брынцалов , Правительство московской области , Московская область
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