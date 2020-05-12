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Столичная студентка мастерит особые маски для слабослышащих 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Столичная студентка мастерит маски для слабослышащих
Фото: Из личного архива Кристины Шелапутиной
Кристина Шелапутина, студентка Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского, придумала, как делать медицинские маски, которые не препятствуют коммуникации людей, страдающих нарушениями слуха. Будущий дизайнер рассказала «ВМ», как к ней пришла идея социального проекта.
По словам девушки, у нее тоже есть проблемы со слухом. А необходимость носить средства защиты, закрывающие половину лица, усложняет коммуникацию.
— Недавно я встретила знакомого. Мы оба были в масках и поняли: общаться не комфортно, — пояснила Кристина. — Ведь мы используем язык жестов, а движения губ дополняют его. Артикуляция помогает понять тех, кто не знает жестового языка.
Средство защиты девушка сшила из хлопка в рамках задания для старшекурсников: создать не только красивую, но и эффективную маску. Так появилось изделие, в котором на уровне губ есть окошко из прозрачного пластика, сбоку — знак, означающий, что у человека проблема со слухом.
— Такие маски нужно шить хотя бы в малых количествах, — уверена студентка. — И распространять через органы социальной защиты бесплатно. В том числе они пригодятся врачам, когда на прием к ним придет особенный пациент.
Кристина всегда увлекалась рисованием, шитьем, вязанием, другими видами творчества. Так что выбор профессии был для нее очевиден. Не раз девушка побеждала на художественных выставках, в конкурсах бальных танцев.
— В стремлении развиваться меня всегда поддерживали родители. Стараюсь оправдывать их надежды, создавая что-то новое каждый день, — говорит Кристина. — Считаю, сейчас такой тип маски актуален. Мир стремительно меняется, и мы вместе с ним. Буду рада, если мое изобретение кому-то будет полезно.
После окончания университета Кристина Шелапутина мечтает открыть свою мастерскую. В вузе рассказали, что, возможно, предложат реализовать ее проект индустриальным партнерам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина Иванова, ректор МГУТУ имени Разумовского:
— Отрадно, что творческое задание переросло в настоящий социальный проект. Кристине удалось обратить внимание общественности на проблему коммуникации людей, страдающих нарушением слуха, при использовании защитных масок. Студенты, которые учатся на дизайнеров в нашем университете, настоящие художники-конструкторы, они всегда ответственно подходят к выполнению заданий, мыслят творчески, нешаблонно, ориентируясь на социальные задачи современного общества.
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