Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС 

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Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., … осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377", — говорится в документе.

Ранее услуга оформления пропусков по СМС была временно приостановлена.

В Москве коронавирусом заразились почти 121 тысяча, скончались 1179 человек.