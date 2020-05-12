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Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Фото: РИА Новости
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., … осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377", — говорится в документе.
Ранее услуга оформления пропусков по СМС была временно приостановлена.
В Москве коронавирусом заразились почти 121 тысяча, скончались 1179 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Новости Москвы , ВОЗ , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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