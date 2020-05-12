Власти ответили на слухи о ценах на маски в метро Москвы

Информация о завышении цен на маски и перчатки, которые реализуются московским метрополитеном, не соответствует действительности. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее "Русская служба Би-би-си" сообщила, что торговая наценка на маски в столичном метрополитене составляет 1800%, на перчатки — 450%. Столичный метрополитен якобы приобрел средства индивидуальной защиты оптом по 1,64 рубля за одну маску и по 4,37 рубля за одну пару перчаток.

"Сегодня Би-би-си опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной. Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки", — сообщается в публикации.

В Telegram-канале пресс-службы городского департамента транспорта уточнили, что закупочная стоимость одной маски для продажи в столичном метро составляет от 21 рубля до 23 рублей.