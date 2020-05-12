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Треть граждан в Москве пока не носят маски и перчатки 

News.ru и ещё 33 1 час назад
Треть граждан в Москве не носят маски и перчатки
Фото: News.ru
Министр правительства Москвы Евгений Данчиков заявил, что городские власти пока не штрафуют граждан, которые не носят маски и перчатки в общественных местах.
Работа ведётся, сегодня ещё переходный период, с гражданами пока ведётся разъяснительная работа, чтобы все были в масках в перчатках, контроль ведётся везде — и на транспорте, и в магазинах, на предприятиях и в организациях, — отметил начальник главного контрольного управления города.
Жителей столицы просят носить маски и перчатки. Однако треть горожан этот режим пока не соблюдает, сообщает «Интерфакс».
Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая. Жителям столицы запрещается выходить из дома без особой необходимости. Исключение составляют походы в магазин или аптеку, также можно выносить мусор и гулять с собакой. Кроме того, разрешены походы на работу тем, чья компания не закрылась или не перевела сотрудников на удалёнку из-за введённых противокоронавирусных ограничений.
С 12 мая в Москве вводится масочный режим. Жителям столицы запретили появляться без маски на лице в общественных местах, писал NEWS.ru.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Интерфакс
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