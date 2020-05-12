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От 65 и младше: кого коронавирус атаковал в Москве 

Мария Иванова 32 минуты назад
От 65 и младше: кого коронавирус атаковал в Москве
Фото: РИА Новости
Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 5392 новых случая коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 121 301 человека с коронавирусом, 19 642 из них выздоровели, 1179 скончались.
По данным врачей, 41,3 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,8 процента — дети. Около 33,1 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,7 процента — от 66 до 79 лет, 6,1 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее в Роспотребнадзоре заявили, что около 80 процентов всех заразившихся коронавирусом в стране — люди младше 60 лет, пять процентов — дети. Только 15 процентов зараженных старше 60 лет.
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Новости Москвы , Общество , Роспотребнадзор
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