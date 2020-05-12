Собянин рассказал о строительстве новых линий метро

Власти Москвы до конца 2020 года планируют запустить 25 км линий метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся в районе Нагатинский Затон станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ), от которой 5 мая была начата проходка двухпутного перегонного тоннеля в сторону станции «Каширская».

«Несмотря на все ограничения, строительство метро не останавливалось. За весь этот период времени было запущено около 14 км метро. До конца года мы планируем запустить всего 25 км. Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники. Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Восточный участок БКЛ — это около 11 км. Большая часть будет прокладываться в однопутном исполнении 10-метровым щитом», — сказал Собянин.

Он добавил, что 5 мая была начата проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции «Кленовый бульвар» в сторону станции «Каширская», и проходку ведет тоннелепроходческий комплекс «Победа». «Вот такой щит с символическим названием „Победа“ был изготовлен российскими и китайскими инженерами, изготовлен в Китае и привезен через северный морской путь в Санкт-Петербург , прибыл в Москву, был смонтирован и 5 мая запущен в работу», — отметил мэр.

Он также напомнил о необходимости соблюдать на объектах строительства все санитарные требования. «С этого дня разрешено строительство всех объектов в Москве, но с требованием обязательного соблюдения санитарных норм и правил», — подчеркнул Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в настоящее время на объектах метростроения занято 13,6 тыс. человек. Организациями приняты все необходимые меры по защите здоровья работников и профилактике коронавируса. У всех работников измеряют температуру тела при входе на объект и в течение рабочего дня. Работники с повышенной температурой и признаками ОРВИ отстраняются от работы.

Сотрудникам выдают одноразовые масками и средства для обработки рук. В помещениях проводится обеззараживание воздуха с помощью УФ-облучателя, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Строительство восточного участка БКЛ метро с четырьмя станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» было начато в 2017 году. Общая длина участка составляет 11,4 км. Поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м.

В настоящее время идет проходка 1,45 км двухпутного перегонного тоннеля от станции «Кленовый бульвар» в сторону станции «Каширская» — до площадки №2, где большой тоннель будет состыкован с двумя традиционными однопутными тоннелями диаметром 6 м. Завершить проходку планируется в октябре 2020 года.

В материалах отмечается, что при проектировании станции «Кленовый бульвар» учитывалась непосредственная близость к музею-заповеднику «Коломенское», на территории которого находится храм Вознесения — один из трех московских памятников, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО . В связи с этим перед специалистами лежала задача свести к минимуму влияние метро на территорию музея-заповедника. В итоге трассировка линии выбрана так, чтобы станция «Кленовый бульвар» была расположена за пределами парка, а тоннели прошли под той территорией, где не расположены ценные объекты исторического наследия. Завершить строительство станции «Кленовый бульвар» и восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской» планируется до конца 2022 года. Ожидается, что открытие станций улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово с населением более 450 тыс. человек. Их временные затраты на поездки по городу сократятся на 10-15 минут.