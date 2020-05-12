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В Москве от коронавируса излечились больше 19,5 тысячи человек 

Мария Иванова 1 час назад
1820 человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Из московских больниц за последние сутки выписали еще 1820 пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Накануне больницы покинуло рекордное количество выздоровевших пациентов — более четырех тысяч, за день до этого — 1011 человек. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, за все время выздоровели и выписались из столичных больниц 19 642 пациента.
Как сообщал «Рамблер», по данным на утро 11 мая, коронавирус в Москве выявили у 115 909 человек, 1124 из них скончались. Прирост зараженных за прошлые сутки составил 6169 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве третью неделю падает число госпитализаций пациентов с коронавирусом. По его словам, это связано с увеличением объема тестов на коронавирус, позволившим рано выявлять и лечить людей.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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