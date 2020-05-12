1820 человек вылечились от коронавируса в Москве

Из московских больниц за последние сутки выписали еще 1820 пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне больницы покинуло рекордное количество выздоровевших пациентов — более четырех тысяч, за день до этого — 1011 человек. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, за все время выздоровели и выписались из столичных больниц 19 642 пациента.

Как сообщал «Рамблер», по данным на утро 11 мая, коронавирус в Москве выявили у 115 909 человек, 1124 из них скончались. Прирост зараженных за прошлые сутки составил 6169 человек.