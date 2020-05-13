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Загруженность дорог столицы оценивается в один балл 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Загруженность дорог оценивается в один балл
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог Москвы оценивается в один балл, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, незначительные затруднения отмечены на Волоколамском, Пятницком, Новорижском, Минском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.
В центре города автомобильные заторы образовались на Комиссариатском мосту, ул. Балчуг, Пречистенка, а также в Лубянском проезде.
По прогнозам сервиса, загруженность дорог к 10:00 составит один балл.
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