Загруженность дорог оценивается в один балл

Загруженность дорог Москвы оценивается в один балл, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, незначительные затруднения отмечены на Волоколамском, Пятницком, Новорижском, Минском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.
В центре города автомобильные заторы образовались на Комиссариатском мосту, ул. Балчуг, Пречистенка, а также в Лубянском проезде.
По прогнозам сервиса, загруженность дорог к 10:00 составит один балл.