Загруженность дорог оценивается в один балл

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Загруженность дорог Москвы оценивается в один балл, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, незначительные затруднения отмечены на Волоколамском, Пятницком, Новорижском, Минском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.

В центре города автомобильные заторы образовались на Комиссариатском мосту, ул. Балчуг, Пречистенка, а также в Лубянском проезде.

По прогнозам сервиса, загруженность дорог к 10:00 составит один балл.