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Парк «Остров Мечты» подарит билеты врачам столичного региона 

Москва24 и ещё 5 4 часа назад
Парк «Остров Мечты» подарит билеты врачам
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Тематический парк "Остров мечты" предоставит бесплатные билеты медработникам столичного региона, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба парка.
"Парк развлечений "Остров Мечты" запустил масштабную социальную акцию в поддержку медицинских работников Москвы и Подмосковья, сражающихся с коронавирусом. После окончания пандемии они смогут бесплатно посетить парк и отдохнуть там вместе со своими семьями", — говорится в сообщении.
В лечебные учреждения, которые работают с больными коронавирусом, передадут промокоды на бесплатные билеты. До конца 2020 года врачи и медицинские работники смогут активировать их на сайте парка после того, как он возобновит свою работу.
Каждый медик сможет получить до трех промокодов. "Когда вирус будет побежден, и медицинские работники наконец-то смогут отдохнуть, парк предоставит им возможность провести время с самыми близкими, зарядиться положительными эмоциями на аттракционах и шоу вместе со своими детьми, пообщаться с персонажами мультфильмов и сказок", — отметили в пресс-службе.
В настоящее время парк закрыт, в нем регулярно проводится глобальная дезинфекция, сотрудники парка находятся на самоизоляции.
Ранее парк "Остров мечты" запустил кампанию #МечтайДома. На сайте парка появился раздел #МечтайДома, где все желающие могут скачать раскраски, лабиринты или загадки для детей, а также послушать аудиокнигу "Остров мечты".
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