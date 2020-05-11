Москвичей предупредили о сильном ветре

Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Москве.

Уточняется, что ухудшение погоды прогнозируется в период с 03:00 до 09:00 вторника, 12 мая. В связи с этим в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Автомобилистами рекомендовали парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, об усилении ветра предупредили жителей Московской области. Судя по информации, представленной на официальном сайте главного управления МЧС России по региону, порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются с 03:00 до 09:00 вторник, 12 мая.