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Погода в Москве: москвичей предупредили о сильном порывистом ветре 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Москвичей предупредили о сильном ветре
Фото: Вечерняя Москва
Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Москве.
Уточняется, что ухудшение погоды прогнозируется в период с 03:00 до 09:00 вторника, 12 мая. В связи с этим в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.
Автомобилистами рекомендовали парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, об усилении ветра предупредили жителей Московской области. Судя по информации, представленной на официальном сайте главного управления МЧС России по региону, порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются с 03:00 до 09:00 вторник, 12 мая.
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Новости Москвы , Погода , МЧС
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