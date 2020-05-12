Сергей Собянин. Возникновение новой культуры поведения — важнейшее условие обеспечения нормальной жизни в новой реальности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр Москвы

Вчера, как сообщал «Рамблер», Собянин принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. В ходе него он заявил, что вероятность дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будет сохраняться еще долго.

«Мы должны обеспечить нормальную жизнь уже в какой-то новой реальности, исходя из тех вывозов, которые перед нами стоят», — добавил он.

Мэр столицы рассказал, что долго обсуждал с членами правительства и коллегами из регионов меры, необходимые для обеспечения нормальной жизни. По итогам обсуждений были выделены пять ключевых направлений. Важнейшим Собянин назвал возникновение новой культуры поведения, а остальные не упомянул.