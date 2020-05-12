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Собянин назвал условие нормальной жизни 

Артём Кульша 9 минут назад
Возникновение новой культуры поведения — важнейшее условие обеспечения нормальной жизни в новой реальности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Собянин принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. В ходе него он заявил, что вероятность дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будет сохраняться еще долго.
«Мы должны обеспечить нормальную жизнь уже в какой-то новой реальности, исходя из тех вывозов, которые перед нами стоят», — добавил он.
Мэр столицы рассказал, что долго обсуждал с членами правительства и коллегами из регионов меры, необходимые для обеспечения нормальной жизни. По итогам обсуждений были выделены пять ключевых направлений. Важнейшим Собянин назвал возникновение новой культуры поведения, а остальные не упомянул.
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19
«Поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история», — объяснил он.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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