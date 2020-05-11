В праздники задержали более 1,2 тыс. человек в Москве

Более 1,2 тыс. человек были задержаны в Москве и области за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Отмечается, что с начала майских праздников при самостоятельном несении службы сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тысяч профилактических бесед с жителями. Кроме того, было выписано 6,5 тысяч уведомлений гражданам, нарушавшим запреты.

Задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал NEWS.ru сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Информацию о нарушениях получают патрули, которые затем принимают определённые меры: на нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.