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Росгвардейцы в праздники задержали более 1,2 тыс. человек в Москве 

News.ru и ещё 5 1 час назад
В праздники задержали более 1,2 тыс. человек в Москве
Фото: News.ru
Более 1,2 тыс. человек были задержаны в Москве и области за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
Отмечается, что с начала майских праздников при самостоятельном несении службы сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тысяч профилактических бесед с жителями. Кроме того, было выписано 6,5 тысяч уведомлений гражданам, нарушавшим запреты.
Задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как писал NEWS.ru сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Информацию о нарушениях получают патрули, которые затем принимают определённые меры: на нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.
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Новости Москвы , Росгвардия , ИТАР-ТАСС
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