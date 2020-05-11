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В московском метро запустили продажу масок и перчаток 

Мослента и ещё 1 1 час назад
В метро запустили продажу масок и перчаток
Фото: РИА Новости
На всех станциях московского метро запустили продажу масок и перчаток. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что в подземке уже действует 966 пунктов продажи индивидуальных средств защиты.
«Это кассы, торговые павильоны и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи Маски и перчатки для пригородных касс также предоставлены правительством Москвы», — заявили в ведомстве.
Также в пресс-службе напомнили пассажирам, что с 12 мая для проезда в общественном транспорте ношение масок и перчаток будет обязательным. «Пожалуйста, приобретайте их заранее, до планируемой поездки», — добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что маломобильным пассажирам метро будут бесплатно выдавать маски и перчатки. Такие меры примут по поручению мэра Москвы.
С 12 мая в столице вводится обязательный «масочный режим». Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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