В России COVID-19 подтвердился у 11 656 человек за сутки 

На 11 мая в России подтверждено 221 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 11 656 новых инфицированных. Как отмечается, из этого количества 46,5% выявлены активным поиском и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода, всего с начала эпидемии — 2009.

Случаи COVID-19 обнаружены во всех регионах России. Больше всего новых заболевших в Москве (6169) и Московской области (1079).

В столице 41,7% выявленных инфицированных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 33% — от 46 до 65 лет. Меньше всего среди новых случаев детей и людей старше 80 лет — 9,6% и 5,4% соответственно.

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