Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России COVID-19 подтвердился у 11 656 человек за сутки 

Индикатор и ещё 20 1 час назад
В России COVID-19 подтвердился у 11 656 человек за сутки
Фото: Индикатор
На 11 мая в России подтверждено 221 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 11 656 новых инфицированных. Как отмечается, из этого количества 46,5% выявлены активным поиском и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода, всего с начала эпидемии — 2009.
Случаи COVID-19 обнаружены во всех регионах России. Больше всего новых заболевших в Москве (6169) и Московской области (1079).
В столице 41,7% выявленных инфицированных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 33% — от 46 до 65 лет. Меньше всего среди новых случаев детей и людей старше 80 лет — 9,6% и 5,4% соответственно.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Индикатор: последние новости
Проведена перепись арктических моллюсков Проведена перепись арктических моллюсков В Москве за сутки COVID-19 подтвердили у более 5 тысяч человек В Москве за сутки COVID-19 подтвердили у более 5 тысяч человек С поверхности Луны зафиксировали выбросы атомов углерода С поверхности Луны зафиксировали выбросы атомов углерода
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина запретила России отмечать день Победы
Украина запретила России отмечать день Победы
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Видео
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение