Еще более 4 тысяч человек вылечились от COVID-19

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В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще более 4 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 11 мая.

Таким образом, в Москве за все время пандемии выздоровели уже более 17 тысяч пациентов.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4 032 человека, — сказала Анастасия Ракова.

Она уточнила, что уже 17 822 человека вылечились от коронавируса в столице.

Медики ставят диагноз на основании теста. Для это проведения берут мазок из носа и ротоглотки, а также проводят другие анализы.