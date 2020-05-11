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Еще более 4 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Еще более 4 тысяч человек вылечились от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще более 4 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 11 мая.
Таким образом, в Москве за все время пандемии выздоровели уже более 17 тысяч пациентов.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4 032 человека, — сказала Анастасия Ракова.
Она уточнила, что уже 17 822 человека вылечились от коронавируса в столице.
Медики ставят диагноз на основании теста. Для это проведения берут мазок из носа и ротоглотки, а также проводят другие анализы.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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