Москва переходит на масочный режим 

Москве начинает действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте.

Мера, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для всех стран, вводится правительством Москвы вместе с разрешением на работу промпредприятий и строительных объектов. Неизбежно увеличивающийся в связи с этим поток горожан, которые отправляются на работу, требует дополнительных мер защиты. Избежать заражения призваны помочь маски и перчатки.

— Использование масок и перчаток станет страховкой от нового всплеска заболеваемости, — подчеркнул в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Во многом необходимость принятия этой меры подтвердилась в ряде стран, также пораженных пандемией коронавируса. Например, в Южной Корее и Германии благодаря ношению масок и перчаток удалось избежать широкого распространения вируса.

Еще одним важным фактором в принятии столичным правительством решения стала особенность инфекции.

В том, что во многих случаях заболевание протекает бессимптомно и человек может не знать, что он заражен, а следовательно, — представляет опасность для окружающих.

Штраф за нахождение без маски и перчаток в общественном транспорте — 5 тысяч рублей.