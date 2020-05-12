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Москва переходит на масочный режим 

Вечерняя Москва и ещё 11 45 минут назад
В Москве начинает действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте.
Мера, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для всех стран, вводится правительством Москвы вместе с разрешением на работу промпредприятий и строительных объектов. Неизбежно увеличивающийся в связи с этим поток горожан, которые отправляются на работу, требует дополнительных мер защиты. Избежать заражения призваны помочь маски и перчатки.
— Использование масок и перчаток станет страховкой от нового всплеска заболеваемости, — подчеркнул в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Во многом необходимость принятия этой меры подтвердилась в ряде стран, также пораженных пандемией коронавируса. Например, в Южной Корее и Германии благодаря ношению масок и перчаток удалось избежать широкого распространения вируса.
Еще одним важным фактором в принятии столичным правительством решения стала особенность инфекции.
В том, что во многих случаях заболевание протекает бессимптомно и человек может не знать, что он заражен, а следовательно, — представляет опасность для окружающих.
Штраф за нахождение без маски и перчаток в общественном транспорте — 5 тысяч рублей.
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Новости Москвы , Видео , Другое , Общество , Сергей Собянин , ВОЗ , Правительство Москвы
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