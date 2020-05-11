Московский зоопарк будет закрыт до лета 

Московский зоопарк останется закрытым для посетителей. Об этом сообщает "Москва 24".
Закрытым зоо-сад будет до 31 мая, однако онлайн-трансляции кормления животных будут продолжены.
В пресс-службе зоопарка уточнили, что билеты останутся действительными до официального окончания карантина, а также открытия зоопарка до конца года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.