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Московский зоопарк будет закрыт до лета 

Газета.Ru и ещё 38 1 час назад
Московский зоопарк будет закрыт до лета
Фото: Reuters
Московский зоопарк останется закрытым для посетителей. Об этом сообщает "Москва 24".
Закрытым зоо-сад будет до 31 мая, однако онлайн-трансляции кормления животных будут продолжены.
В пресс-службе зоопарка уточнили, что билеты останутся действительными до официального окончания карантина, а также открытия зоопарка до конца года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
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Новости Москвы , Мигранты , COVID-19 , Сергей Собянин
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