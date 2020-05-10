Жители Москвы смогут пройти тест о мигрирующих птицах 

Мосприрода подготовила для жителей столицы тест из 10 вопросов в часть Всемирного дня мигрирующих птиц, который традиционно отмечается во вторую субботу мая. Об этом рассказали в пресс-службы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Данный тест предназначен для того, чтобы участники узнали больше о мигрирующих птицах, местах их обитания, а также о путях передвижения. Тест можно пройти по ссылке: clck.ru/ND5Te.

После прохождения пользователю будет доступно количество набранных баллов, а также правильные ответы, сообщается на сайте информационного центра правительство Москвы.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке проснулись сурки. В пресс-службе зоосада также подробно рассказали о распорядке дня и самочувствии зверьков.