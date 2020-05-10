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Жители Москвы смогут пройти тест о мигрирующих птицах 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Жители Москвы смогут пройти тест о мигрирующих птицах
Фото: Вечерняя Москва
Мосприрода подготовила для жителей столицы тест из 10 вопросов в часть Всемирного дня мигрирующих птиц, который традиционно отмечается во вторую субботу мая. Об этом рассказали в пресс-службы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Данный тест предназначен для того, чтобы участники узнали больше о мигрирующих птицах, местах их обитания, а также о путях передвижения. Тест можно пройти по ссылке: clck.ru/ND5Te.
После прохождения пользователю будет доступно количество набранных баллов, а также правильные ответы, сообщается на сайте информационного центра правительство Москвы.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке проснулись сурки. В пресс-службе зоосада также подробно рассказали о распорядке дня и самочувствии зверьков.
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