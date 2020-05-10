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Около 50 вестибюлей метро в Москве, закрытых из-за коронавируса, откроются 12 мая 

ТАСС 1 час назад
Около 50 вестибюлей откроются 12 мая
Фото: РИА Новости
Около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, вновь заработают с 12 мая. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки", — приводятся в сообщении слова главы департамента, заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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