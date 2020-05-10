Около 50 вестибюлей откроются 12 мая

Около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, вновь заработают с 12 мая. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки", — приводятся в сообщении слова главы департамента, заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.