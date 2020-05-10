Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы самые частые ошибки при оформлении пропусков
Фото: РИА Новости
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску — в неправильном номере авто. Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква", — говорится в сообщении дептранса в Telegram.
В ведомстве попросили быть внимательнее и перед выездом проверять, правильно ли привязан номер автомобиля к пропуску. Это можно сделать в Telegram-боте дептранса "Проверка АВТОпропуска", его можно найти по никнейму MosAutoCheckBot.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле перестали подавать поросят
В Кремле перестали подавать поросят
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании
«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение