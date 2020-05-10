Названы самые частые ошибки при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы

"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску — в неправильном номере авто. Например, водитель неправильно ввел регион (777 вместо 77) или пропущена буква", — говорится в сообщении дептранса в Telegram.

В ведомстве попросили быть внимательнее и перед выездом проверять, правильно ли привязан номер автомобиля к пропуску. Это можно сделать в Telegram-боте дептранса "Проверка АВТОпропуска", его можно найти по никнейму MosAutoCheckBot.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.