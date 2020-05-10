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Самоизоляцию москвичей на 9 Мая оценили 

Мослента 2 часа назад
Самоизоляцию москвичей на 9 Мая оценили
Фото: РИА Новости
Москвичи хорошо соблюдали самоизоляцию в День Победы. Об этом ТАСС рассказал начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
По его оценке, обстановка в городе 9 мая была спокойная, людей на улицах практически не было. Это же подтверждается индексом самоизоляции «Яндекса», который составил 3,6 пункта из 5, что значительно превышает показатели 8 мая.
«День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов», — сказал Данчиков.
В День Победы в столице были закрыты все смотровые площадки, на них были установлены видеокамеры и усилено патрулирование. Также под охрану на майские праздники были взяты парки, скверы и особо охраняемые природные территории.
Ранее москвичи показали воздушный парад в День Победы из своих окон. На кадрах можно заметить, как горожане вышли на балконы, чтобы увидеть авиапарад. У некоторых из них в руках российский флаг или знамя победы, другие снимают на видео пролетающие военные самолеты.
В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее проводятся авиационные парады.
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Новости Москвы , Яндекс , ИТАР-ТАСС
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