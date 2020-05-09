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Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны 

РИА Новости 42 минуты назад
Стали известны правила ношения масок в Москве
Фото: РИА Новости
Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сказала, отвечая на вопрос о якобы обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах, что "общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни, это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми".
"Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте", — сказал Данчиков, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать за нахождение без масок и перчаток на улице.
По его словам, формально сейчас в указе мэра есть требование по обязательности ношения маски и перчаток в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте. За нарушение этих требований будет административная ответственность.
"В остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности. Это санитарные нормы, там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку еще распространение коронавирусной инфекции продолжается, это разумный подход. Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать", — добавил Данчиков.
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