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Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч 

RT на русском 1 час назад
Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
Фото: РИА Новости
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс.
Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5 667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104 189.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов. Общее число выздоровевших в городе достигло 12 799.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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