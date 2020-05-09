Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч 

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс.

Отмечается, что за сутки в столице зафиксировали 5 667 больных коронавирусом, в результате чего общее число выявленных людей с COVID-19 в городе достигло отметки 104 189.