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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы 

Вечерняя Москва и ещё 1 47 минут назад
Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы
Фото: Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы, поздравив их с Днем Победы. Он пообещал, что после окончания пандемии коронавируса жители города вновь выйдут на улицы, чтобы отметить этот праздник.
— Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая — самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат, — сказал Сергей Собянин в ходе обращения, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.
Он подчеркнул, что праздник в этом году готовились отметить особенно масштабно и торжественно, но этим планам помешало распространение коронавирусной инфекции. Тем не менее, ограничения, продиктованные текущей ситуации, не помешают собраться за праздничными столами и поднять бокал за Победу, пожелав здоровья ветеранам и помянув героев, которых уже нет с нами.
Глава города пообещал, что сделает все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича, и пандемия будет побеждена.
Напомним, ранее Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицу во время салюта 9 мая в честь Дня Победы, а посмотреть фейерверк с балконов или по телевизору.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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