В столице ввели означающий послабление этап

Обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
Он также рассказал, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции.
Ранее 8 мая Мурашко заявил, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется с ситуацией.
«Система отрабатывает, и медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски», — отметил он.