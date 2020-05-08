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В Москве ввели означающий послабление ограничительных мер этап 

Lenta.ru 1 час назад
В столице ввели означающий послабление этап
Фото: РИА Новости
Обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
Он также рассказал, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции.
Ранее 8 мая Мурашко заявил, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется с ситуацией.
«Система отрабатывает, и медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски», — отметил он.
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Новости Москвы , Михаил Мурашко , ИТАР-ТАСС
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