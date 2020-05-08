В столице ввели означающий послабление этап

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Обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко . Его слова приводит ТАСС.

Он также рассказал, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции.

Ранее 8 мая Мурашко заявил, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется с ситуацией.