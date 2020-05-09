Собянин возложил цветы к памятнику Жукову

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Мэр столицы Сергей Собянин возложил в субботу букет красных роз к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса в ней впервые не смогли принять участие ветераны. Вместо них это сделали волонтеры — активисты городского центра "Мосволонтер", участники акции "Цветы Победы".