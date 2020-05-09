Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин возложил цветы к памятнику Жукову на Манежной площади 

ТАСС и ещё 3 36 минут назад
Собянин возложил цветы к памятнику Жукову
Фото: ТАСС
Мэр столицы Сергей Собянин возложил в субботу букет красных роз к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за пандемии коронавируса в ней впервые не смогли принять участие ветераны. Вместо них это сделали волонтеры — активисты городского центра "Мосволонтер", участники акции "Цветы Победы".
Бронзовый памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы памятника — скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Решение о демонтаже памятника Жукову и проведении его реставрации в условиях мастерской было принято 20 марта 2020 года. Работы полностью завершились 27 апреля.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
ТАСС: последние новости
Прокуратура Москвы требует возбудить дело о распространении фейка о чипировании населения Прокуратура Москвы требует возбудить дело о распространении фейка о чипировании населения В главном авиапараде на юге РФ в честь Победы приняло участие 45 самолетов и вертолетов В главном авиапараде на юге РФ в честь Победы приняло участие 45 самолетов и вертолетов Замначальника метро Москвы сообщила, что более половины пассажиров носят маски Замначальника метро Москвы сообщила, что более половины пассажиров носят маски
Новости Москвы , Георгий Жуков , Сергей Собянин , Борис Ельцин , Юрий Григорьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Пока вы спали: Две страны захотели сдвинуть границы РФ
Пока вы спали: Две страны захотели сдвинуть границы РФ
Назван организатор убийства российского миллиардера
Назван организатор убийства российского миллиардера
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
Видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
00:43
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
В мире
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Онищенко высказался о ношении масок
00:20
Онищенко высказался о ношении масок
Общество
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение