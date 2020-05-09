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В Главконтроле Москвы рассказали о соблюдении режима самоизоляции 

RT на русском и ещё 14 2 часа назад
В Москве рассказали о соблюдении режима самоизоляции
Фото: АГН «Москва»
Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей, а обстановка спокойная.
«На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными «Яндекса», — индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя. День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов», — приводит ТАСС слова Данчикова.
Отмечается, что патрулирование правоохранительных органов было усилено на майских праздниках.
Накануне сообщалось, что в Москве не обжаловали ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение изоляции людьми, переносящими заболевание коронавирусом в лёгкой форме и больных ОРВИ.
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Новости Москвы , Самоизоляция , Штрафы за нарушение самоизоляции , Яндекс , МВД , ИТАР-ТАСС
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