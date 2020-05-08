«В ближайшее время коронавирус не исчезнет»

В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет, и москвичам необходимо привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«На сегодняшний день надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не исчезнет. Он продолжит функционировать в обществе, и по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство, выработана вакцина, нам всем придется привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом», — заявила она.
По ее словам, режим повышенной готовности негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства.
«Полтора месяца москвичи находятся в режиме изоляции и жестких ограничений. Понятно, что от этого устали москвичи, это негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства. Мы уже видим негативные последствия, которые у нас есть на рынке труда», — добавила Анастасия Ракова.