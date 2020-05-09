Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос

Люди, во время действия режима самоизоляции не проживающие по месту регистрациями, не нарушают его. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе управления МВД России по Москве

— При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция составила протокол об административном нарушении на москвича, не проживающего по месту регистрации в паспорте, вышедшего в ближайший к месту фактического пребывания магазин.