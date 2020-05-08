В Москве резко снизился прирост людей с коронавирусом 

За последние сутки в Москве выявили 5846 человек с коронавирусом, за все время в столице зарегистрировали 98 522 таких пациента, 87 307 из них — это активные случаи. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время наблюдения в Москве выздоровели 10 259 пациентов, скончались 956.

Как писал «Рамблер», накануне в столице зафиксировали рекордный прирост в 6703 человека, за день до этого прирост составил 5858 человек, еще днем ранее — 5714.

Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований. Более одного миллиона из 4,98 миллиона проведенных в стране тестов приходятся на столицу. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч исследований.

В топ-3 по количеству выявленных случаев входят Подмосковье (18 350 человек выявлены, 813 из них выздоровели, 175 умерли) и Санкт-Петербург (6565 выявлены, 1597 излечились, 48 умерли).